Mulher presa durante velório do companheiro é suspeita de ligar facções criminosas no Rio

A mulher presa durante o velório do companheiro em Itaguaí, na Baixada Fluminense, é suspeita de fazer a conexão entra as facções criminosas PCC e Comando Vermelho. Chayane Machado dos Santos, de 26 anos, estava foragida e usava tornozeleira eletrônica. Ela já havia sido detida duas vezes por fazer transporte de drogas. De acordo com a polícia, o companheiro de Chayane foi morto em confronto.



