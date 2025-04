Mulher que saiu com filhas para sacar dinheiro no banco segue desaparecida no Rio

No dia 16 de abril, Roselaine Ferreira de Paiva e suas duas filhas desapareceram em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro . A mulher saiu para sacar dinheiro no banco, mas não retornou.

Testemunhas viram a mãe e as filhas apenas com as roupas do corpo. Desde então, o telefone de Roselaine está desligado, e a última visualização no aplicativo de mensagens foi à meia-noite daquele dia.

A família relatou que Roselaine, divorciada do pai das meninas, enfrentava dificuldades pessoais e se envolvia com entorpecentes. Além disso, há suspeitas sobre um novo relacionamento amoroso.

O caso está sob investigação, e imagens de segurança podem ajudar a esclarecer o desaparecimento.

