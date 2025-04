Mulher recebe apenas um bebê após parto de gêmeos na zona oeste do Rio

Mistério na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma mulher, grávida de gêmeos, recebeu apenas uma criança após o parto. Kathleen se preparava para a cesárea devido à gestação de risco. Quando sua bolsa estourou, no final do mês de março, ela foi ao Hospital Mariska Ribeiro, em Bangu, sozinha.

Após o parto, foi informada que havia dado à luz apenas uma criança, apesar dos documentos indicarem gravidez gemelar. A Polícia Civil investiga o caso, ouvindo a mãe e o hospital, e coletando imagens de segurança para entender o que ocorreu naquele dia.

