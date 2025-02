Operação no Alemão tenta frear expansão do Comando Vermelho, que domina 75% das comunidades

A operação policial no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24), tentou frear o plano de expansão do Comando Vermelho, que domina 75% das comunidades. Cerca de 200 traficantes enfrentaram policiais. Mais 30 homens armados foram flagrados armados na área de mata. Os criminosos tentaram resgatar chefes do tráfico que ficaram encurralados. A ação policial surpreendeu o grupo no dia no aniversário do traficante.