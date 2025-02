Operação termina com dois baleados e três presos no Complexo da Maré

A operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro , terminou com duas pessoas baleada e três homens presos, nesta quinta-feira (6). A polícia apreendeu um carro blindado preparado para colocar a ponta de fuzis que seria usado por criminosos para invasões e roubos.

No escritório do Comando Vermelho, os agentes encontraram computadores, celulares e máquinas de cartão. A ação também ocorreu em outros estados.

Em entrevista coletiva, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que não deixará o crime organizado "tranquilo". Cury declarou que a Polícia Civil "vai para cima" dos criminosos e de pessoas ligadas a eles.