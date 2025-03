O pai da Maria Luisa Oldemburgas, que tinha sete anos, falou pela primeira vez após a morte da menina nesta quarta-feira (19). Ela brincava na rede de balanço do condomínio onde morava quando uma das pilastras da estrutura despencou, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio . O caso aconteceu no dia 4 de março.