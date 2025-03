Pedestres ficam em meio ao fogo cruzado durante tiroteio no Complexo de Israel; veja vídeo

O motolink da RECORD flagrou o momento em que pedestres precisaram se abrigar na mureta da ponte que liga o município de Duque de Caxias ao bairro de Vigário Geral, na zona norte do Rio , na noite desta terça-feira (11). O intenso tiroteio afetou a circulação dos trens do ramal Gramacho e chegou a interditar a linha Vermelha .

O confronto seria uma retaliação de bandidos do Complexo de Israel após uma operação das polícias Civil e Militar demolir um resort ligado a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o "Peixão", chefe do tráfico de drogas do conjunto de favelas.