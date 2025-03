Pedreiro é morto após intervir em briga de casal na zona oeste do Rio

Um pedreiro foi morto após intervir em uma briga entre um casal em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro . Pedro Henrique Talavera Ferreira, de 34 anos, saiu para curtir o Carnaval. Enquanto voltava para casa com outras pessoas, ele tentou separar uma briga entre um homem e uma mulher que ele havia conhecido durante a festa. O agressor, ex-marido da mulher, atacou Pedro com um frasco de lança-perfume.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher, também agredida, está hospitalizada. A 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso.

