Pilastra que caiu e matou criança em condomínio não era estrutura original, aponta polícia

A pilastra que caiu e matou a menina Maria Luisa , de 7 anos, em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , não era a estrutura original, de acordo com as investigações da Polícia Civil. O acidente aconteceu na área de lazer do prédio em março deste ano.

Após a investigação , o delegado Alan Luxardo indiciou por homicídio culposo a ex-síndica do prédio e mais dois funcionários da manutenção envolvidos na obra que fez a alteração no pilar.

"Qualquer obra estrutural, mesmo que seja de pequeno porte, tem que ter a participação de um engenheiro ou arquiteto. Precisa ter um profissional habilitado porque a gente está falando de estrutura. Não é uma mera decoração ou embelezamento. É obra estrutural. Então, é preciso um profissional técnico que faça o projeto e fiscalize a execução", explicou o delegado.

