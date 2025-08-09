PM quebra o silêncio após ser alvo de ataque que matou sobrinho e feriu irmã: 'Piores dias'

O PM reformado Alexandre Gonçalves quebrou o silêncio após ser alvo de um ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, há uma semana. A ação criminosa matou o sobrinho Gael, de quatro anos, e deixou a irmã Priscila gravemente ferida. "Os meus piores oito dias", desabafou o sargento aposentado.

O crime aconteceu na frente da residência da mãe de Alexandre. Ele relembrou o momento em que reagiu e chegou a balear suspeitos. Um dos homens está internado no hospital sob custódia.

Durante a entrevista, Alexandre disse que decidiu falar para ajudar a prender outros envolvidos no crime.