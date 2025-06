Polícia apreende quatro fuzis e pistolas em operação no morro do Dendê, no Rio No mesmo local, os agentes encontram uma espécie de "caveirão" usado pelos traficantes

Cidade Alerta RJ|Do R7 06/06/2025 - 10h08 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h08 )

