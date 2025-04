Polícia Civil promete realizar operações constantes contra o tráfico em comunidades de Jacarepaguá

Durante operação na última terça-feira (8) , nas comunidades da Gardênia Azul e do Anil, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro , a Polícia Civil prendeu seis pessoas e apreendeu quatro menores. A ação, que mobilizou 250 policiais, visou combater o tráfico do Comando Vermelho.

Na operação, foram descobertas bombas caseiras, fardas camufladas, munições e drogas. A presença policial levou à suspensão das aulas em sete escolas municipais e ao adiamento do funcionamento de duas unidades de saúde.

A iniciativa busca coibir a expansão da facção, que também impõe taxas à população por serviços como água e luz. As operações continuarão até que as comunidades estejam livres da influência do tráfico.

