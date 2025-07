Polícia descobre mensagens de namorada com jovem enquanto ele matava a família: 'Tira foto'

A polícia apreendeu o computador da namorada do adolescente de 14 anos que matou a família em Itaperuna, no noroeste fluminense. Os investigadores descobriram que os dois trocaram mensagens enquanto o garoto cometia o crime.

Segundo a polícia, ela não tinha somente conhecimento como também incentivou os assassinatos. O menor confessou que tirou a vida dos pais e do irmão, de 3 anos, com a arma da família, no dia 21 de junho.

Ainda de acordo com as investigações, após o crime, a menina, que mora no Mato Grosso, pediu que o namorado enviasse uma foto. Em seguida, deu algumas orientações a ele.