Polícia encontra estufa com plantação de 300 pés de maconha no Complexo da Maré

Agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) encontraram uma estufa com plantação de 300 pés de maconha no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (23). Durante a operação, os policiais também encontraram um laboratório de cocaína .

Durante o tiroteio, um morador foi baleado no peito . Ele foi socorrido e levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde permanece internado. Por segurança, cinco unidades de saúde foram fechadas .

O objetivo da operação era conter a movimentação de criminosos envolvidos nas disputas entre o TCP (Terceiro Comando Puro) e o CV (Comando Vermelho).

