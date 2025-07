Polícia faz operação no Complexo da Pedreira para conter confrontos entre facções

A Polícia Militar fez uma operação no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro , para conter os confrontos entre facções. Militares do 41º BPM (Irajá) Batalhão enfrentaram barricadas ao circular pela comunidade e, durante a ação, apreenderam um fuzil.

A operação ocorreu cinco dias após o motorista de aplicativo Jefferson Almeida ser morto na região.



