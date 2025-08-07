Polícia identifica movimentações suspeitas que chegam a R$ 4 bi em ação que mirou influenciadores

A operação Desfortuna investiga ao menos 13 influenciadores pela divulgação de jogos de azar na internet. Durante a apuração do caso, a polícia identificou movimentações bancárias suspeitas que chegam a R$ 4 bilhões no intervalo de três anos.

Segundo a Polícia Civil, eles ostentavam com viagens, mansões e carros de luxo nas redes sociais e faziam postagens com o objetivo de atrair seguidores para as plataformas que são proibidas no Brasil.

Em São Paulo, os agentes prenderam em flagrante o influenciador Mauricio Martin Júnior, o Maumau , após um revólver com a numeração raspada ter sido encontrado na casa dele.

No Rio, as influenciadoras Paola e Paulina foram até a Cidade da Polícia para prestar depoimento, mas saíram sem falar com a imprensa.

Segundo a polícia, os alvos da operação são investigados por integrarem uma organização criminosa estruturada, inclusive com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e até mesmo empresas de fachada.