Polícia investiga caso de idosa morta carregada em cadeira de rodas no Rio

A Polícia Civil vai investigar a causa da morte da idosa carregada sem vida numa cadeira de rodas no Campinho, na zona oeste do Rio , na manhã desta quarta-feira (22). Os agentes também vão apurar as ameças de traficantes ao filho da mulher.

O vídeo viralizou nas redes sociais. O filho da senhora apareceu empurrando a cadeira ao longo da rua Cândido Benício quando é abordado por moradores. A mulher foi identificada como Aurora do Nascimento, de 100 anos.

A família mora na comunidade do Bateau Mouche, que fica na região. Em depoimento, o homem disse que a mãe havia passado mal e, como o serviço social demorou a chegar, decidiu levar o cadáver até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).