Polícia investiga morte de enfermeira; família suspeita de envolvimento do marido

A enfermeira Daniele de Oliveira Gonçalves, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro . Familiares desconfiam do envolvimento do marido no caso.

Segundo a mãe de Daniele, ela vivia com medo e sofria terror psicológico. A mulher tentava há três anos se divorciar de um policial militar. Ele não se conformava com o fim do relacionamento de 25 anos.

O homem estava com as duas filha do casal em um shopping, quando o corpo de Daniele foi encontrado por uma vizinha.

No dia da morte, os policiais militares acionados para a ocorrência fizeram uma perícia no local. Segundo eles, o pedido foi de uma perita. Mas, em casos de mortes suspeitas, cabe a Polícia Civil realizar o procedimento.

O corpo de Daniele foi sepultado na última quarta-feira (5). O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).