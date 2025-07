Polícia investiga se mortes de barbeiro e PM no RJ podem ter relação

A polícia investiga no Rio de Janeiro se as mortes de um barbeiro e um PM podem ter relação. Robson Freire da Silva, 21 anos, foi morto durante uma troca de tiros no Complexo da Maré, na tarde de domingo (20). No dia seguinte, em Caxias, na Baixada Fluminense, o corpo de um PM do Batalhão de Choque foi encontrado em um carro. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o automóvel foi abandonado por um homem que usava luvas. A possibilidade de o militar ter sido o homem que se envolveu na troca de tiros com os bandidos na comunidade não está descartada.