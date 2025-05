Polícia investiga se mortes de dois jovens têm relação com guerra de facções em Cascadura

Dois jovens foram baleados perto da estação de trem de Cascadura , na zona norte do Rio de Janeiro , e morreram. Um dos jovens tinha 17 anos e foi socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. Outro rapaz não foi identificado. A polícia investiga a ligação do crime com conflitos entre facções rivais. Um deles teria envolvimento com o Comando Vermelho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!