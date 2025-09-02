Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Polícia investiga sumiço de motoboy na zona oeste do Rio

Christian Mota dos Santos, 36 anos, saiu de casa em Bangu e não foi mais visto há três dias

Cidade Alerta RJ|Do R7

A polícia civil investiga o desaparecimento de Christian Mota dos Santos, um motoboy de 36 anos que saiu de casa em Bangu. Ele avisou a família que precisava resolver assuntos pessoais e foi visto entrando em um carro prata.


O último contato com sua esposa ocorreu no dia 29 às três da tarde.


A esposa de Christian tem divulgado o desaparecimento nas redes sociais e alertado sobre trotes recebidos pedindo dinheiro e afirmando que ele estava morto.


A delegacia de descoberta de paradeiros assumiu as investigações e policiais civis realizam buscas para localizar Christian.

