Polícia investiga sumiço de motoboy na zona oeste do Rio
Christian Mota dos Santos, 36 anos, saiu de casa em Bangu e não foi mais visto há três dias
A polícia civil investiga o desaparecimento de Christian Mota dos Santos, um motoboy de 36 anos que saiu de casa em Bangu. Ele avisou a família que precisava resolver assuntos pessoais e foi visto entrando em um carro prata.
O último contato com sua esposa ocorreu no dia 29 às três da tarde.
A esposa de Christian tem divulgado o desaparecimento nas redes sociais e alertado sobre trotes recebidos pedindo dinheiro e afirmando que ele estava morto.
A delegacia de descoberta de paradeiros assumiu as investigações e policiais civis realizam buscas para localizar Christian.
