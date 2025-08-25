Polícia prende homens ligados à facção Comando Vermelho em Belford Roxo (RJ)

A polícia prendeu três homens ligados à facção Comando Vermelho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (25). O trio foi localizado na comunidade do Sapo. Segundo as investigações, cada suspeito tinha uma função no grupo. Com os presos foram apreendidos tubos de lança-perfume, uma arma de fogo e um rádio transmissor.



