Polícia prende suspeito de roubar turistas chilenos atacados com faca no Rio

A polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento em um roubo a um casal de turistas chilenos no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro . De acordo com a polícia, o comparsa, que esfaqueou as vítimas, ainda não foi localizado. O preso vai responder por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).

Também na zona sul, a Guarda Municipal deteve três envolvidos em um arrastão. Eles foram reconhecidos por um colombiano, que teve o celular roubado.

