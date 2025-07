Polícia recupera veículos usados por milicianos em comboio após confronto na zona oeste do Rio

A polícia recuperou três veículos de um comboio da milícia na comunidade do Catiri, zona oeste do Rio de Janeiro . Os carros estavam escondidos em galpões usados para guardar material ilícito. Durante uma ação policial próxima ao morro Dois Irmãos, em Curicica, quatro homens foram presos.

As investigações, conduzidas pela Draco, continuam para identificar outros membros da milícia. A região enfrenta uma disputa entre traficantes e milicianos, com cerca de 50 mortes nos últimos dois anos. Imagens de drones mostraram um dos carros do comboio sinalizando para uma viatura da polícia, levantando questões sobre a ação conivente da polícia.

