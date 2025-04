Polícias de Rio e SP prendem ladrões que invadiam casas na zona sul carioca

As polícias de São Paulo e Rio de Janeiro desarticularam uma quadrilha especializada em assaltar residências na zona sul carioca.

O grupo criminoso estava envolvido em um assalto a uma residência no Jardim Botânico, em junho passado. Durante o roubo, uma família foi feita refém por cerca de seis horas. Os ladrões conseguiram levar ao menos R$ 250 mil somente em joias. As investigações revelaram que os assaltantes recebiam apoio logístico de traficantes locais.



