Preso suspeito de participação em sequestro e morte de adolescente confundido por criminosos no Rio

A polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento no sequestro e morte de um adolescente confundido por criminosos em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro. Paulo Vitor Vieira de Souza, de 16 anos, sumiu quando soltava pipa. O crime aconteceu em janeiro do ano passado.

Imagens mostram João Vitor, o "Menor T", arrastando a vítima para uma moto e efetuando disparos para o alto. De acordo com as investigações, o menino foi levado para o Complexo da Penha, na mesma região, onde teria sido executado. O corpo nunca foi encontrado.

Quatro pessoas foram identificadas no caso — uma delas ainda está foragida. A polícia também indiciou os chefes do Comando Vermelho na região, incluindo Edgar Alves de Andrade, o Doca, por participação no crime.