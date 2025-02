Professora e diretora são afastadas dos cargos após queda de criança de 3 anos em creche

A professora e a diretora da creche em São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro , em que Pérola, de apenas 3 anos, supostamente caiu e bateu a cabeça, foram afastadas dos cargos. De acordo com as investigações, na última segunda-feira (17), uma professora comunicou a família que a criança sofreu um tombo e vomitou. No entanto, ao buscar a Pérola na instituição de ensino, a mãe notou que ela não estava bem e a levou para um hospital.

Ela foi atendida no Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região, onde passou por uma cirurgia no crânio , que durou mais de três horas. Ela permanece internada em estado grave na unidade de saúde.

A Polícia Civil investiga o caso e solicitou as imagens das câmeras de segurança da instituição de ensino. De acordo com os agentes, os funcionários da creche serão ouvidos.

As mães de outras crianças relataram que a creche não tem a estrutura adequada e protestaram, não levando seus filhos até que providências sejam tomadas.

