Quadrilha de golpes cibernéticos que movimentou milhões é desarticulada pela Polícia Civil do Rio

Policiais civis do Rio de Janeiro atuaram em Goiás para desmantelar uma quadrilha especializada em golpes cibernéticos. A operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão pela delegacia de Todos os Santos. O grupo é investigado por movimentações financeiras milionárias entre novembro do ano passado e março deste ano.

As investigações começaram após um empresário carioca perder quase meio milhão de reais. Eletrônicos como celulares e computadores foram apreendidos, e as contas bancárias dos suspeitos foram bloqueadas. O casal de empresários de Goiás, apontado como o destino final das quantias desviadas, foi identificado, e os integrantes do grupo estão sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A polícia alerta sobre o risco de compartilhar informações pessoais e emprestar contas bancárias para terceiros.

aqui!