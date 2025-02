Quatro meses após ter braço reimplantado, menino de 8 anos se recupera em casa de apoio

Quatro meses após ter o braço reimplantado, o pequeno Davi Geovani , de oito anos, se recupera em uma instituição sem fim lucrativos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense .

O menino teve o membro arrancado depois que o ônibus em que estava com a mãe tombou no viaduto de São Cristóvão, na zona norte do Rio, no dia 6 de setembro do ano passado. O acidente foi marcado pelo heroísmo de um mototaxista que passava pelo local e auxiliou no resgate.