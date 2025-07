Ressaca no Rio: mar invade pistas, arrasta carro e destrói portão de prédio no Leblon

O mar invadiu as pistas da avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul do Rio, nesta terça-feira (29), que precisou ser interditada nos dois sentidos. A força da água arrastou um carro e destruiu o portão de um prédio. A Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) trabalha para remover toneladas de areia deslocadas pela ressaca. A Marinha do Brasil emitiu um alerta devido a ondas de até 3,5 metros.