Rio tem mais ônibus sequestrados e operação do BRT interrompida na zona norte

O Rio de Janeiro teve mais ônibus sequestrados na noite desta terça-feira (15). Ao menos 21 coletivos foram atravessados em vias e usados como barricadas durante uma operação policial no morro da Serrinha, na zona norte, de acordo com informações do Rio Ônibus.

À tarde, o sistema BRT também foi impactado no corredor Transcarioca. Segundo a Mobi-Rio, os serviços 42 (Galeão x Manaceia), 46 (Alvorada x Penha), 31 (Alvorada x Vicente de Carvalho) e 43 (Santa Efigênia x Paulo da Portela) foram afetados em Madureira. Por volta das 18h30, o trecho entre as estações Manaceia e Vicente de Carvalho estava interrompido. Cerca de uma hora depois, voltou a ser liberado.

Este é o segundo dia de ações policiais na comunidade para conter disputas entre facções. A Polícia Militar informou que um suspeito morreu em confronto e um fuzil foi apreendido.

