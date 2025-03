Taxista preso por aplicar golpe da maquininha usava arma para ameaçar vítimas no Rio

Um falso taxista preso por aplicar o golpe da maquininha usava arma para ameaçar as vítimas no Rio de Janeiro . Ricardo Sérgio da Fonseca Camargo fraudava o valor da corrida e incentivava o passageiro fazer o pagamento por aproximação. Ele faturava até R$ 10 mil por semana com o esquema.

Com Ricardo, os policiais encontraram máquinas de pagamento, nove cartões de crédito e até uma arma com munição. Ele acabou preso por furto mediante fraude e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ao menos cinco vítimas reconhecerem o taxista na delegacia. Apesar de ter 10 passagens pela polícia, o suspeito nunca havia sido preso.