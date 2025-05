Técnico de enfermagem é preso por abuso sexual contra paciente em hospital no Rio de Janeiro

Wilson do Nascimento, técnico de enfermagem de 55 anos, foi preso por suspeita de abuso sexual contra uma paciente internada por AVC, em um hospital particular no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro .

A vítima, que já havia sofrido sete AVCs, relatou os toques inadequados durante o atendimento. Incentivada pelos filhos, que passaram a dormir no hospital após o episódio, ela denunciou o caso às autoridades.

O delegado solicitou a prisão preventiva de Wilson por estupro de vulnerável, destacando que a vítima não tinha capacidade de resistência devido à sua condição de saúde. O hospital afirmou ter prestado apoio à paciente e iniciou uma investigação interna, afastando o funcionário envolvido.

aqui!