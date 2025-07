Testemunha diz que suspeito de balear homem em discussão de trânsito se apresentou como policial

Um homem foi baleado ao tentar defender um motorista de van em uma briga de trânsito em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo uma testemunha, o suspeito de balear a vítima dirigia um automóvel e se apresentou como policial. Eduardo Ribeiro, conhecido como Capoeira, foi atingido na barriga quando questionou a identificação do suposto agente. O atirador fugiu após o disparo.



