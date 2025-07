Testemunhas dizem que suspeito de esquartejar amigo pesquisou na internet 'como matar'

Testemunhas disseram que o homem preso por matar e esquartejar o amigo no Rio de Janeiro já havia pesquisado na internet sobre como cometer assassinatos. O suspeito e a vítima trabalhavam juntos em uma padaria e também dividiam um apartamento no morro São Carlos, na região central. Antes do crime, Thiago Morgado, de 35 anos, soube das buscas de Bruno pelo conteúdo e ficou assustado, mas, segundo uma colega, não houve tempo para ele sair da residência.