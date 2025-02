Tiroteio entre traficantes e milicianos provoca correria no Parque Oeste

Um tiroteio provocou pânico e correria entre visitantes do Parque Oeste, em Inhoaíba, na zona oeste do Rio , na noite deste domingo (19). Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que crianças e mulheres se jogaram no chão.

Segundo informações, traficantes do Comando Vermelho tentaram tomar o controle da comunidade do Vilar Carioca, no entanto, foram recebidos a tiros por milicianos que dominam a localidade.