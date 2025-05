Turista que desapareceu no mar de Ipanema queria aproveitar a praia antes de voltar para casa

Cerca de 30 bombeiros participam das buscas pelo turista goiano que desapareceu ao entrar no mar de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro , no último domingo (4). Igor Sousa da Costa, de 26 anos, viajava com o namorado e decidiu curtir a praia antes de voltar para casa. A operação possui guarda-vidas, mergulhadores, motos aquáticas, drones, helicópteros, botes e um sonar que rastreia o fundo do mar.



