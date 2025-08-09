Um ano após assassinato da mãe, jovem pede justiça e prisão do pai: 'Perdemos a nossa família'

Um ano após o assassinato da mãe , a jovem Sarah Alves disse não suportar mais a imunidade e pediu a prisão do pai. Eduardo Lages, de 50 anos, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio, mas está foragido.

Nádia Aparecida Alves Lages, de 49 anos, foi morta a facadas na praia da Barra da Tijuca, após sair do condomínio onde trabalhava, em agosto do ano passado. O ex-marido dela confessou crime em áudio e fugiu. Ele não aceitava o fim do casamento de 30 anos.

