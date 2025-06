Velório do traficante 'Professor' reúne centenas de pessoas no Complexo do Alemão

No Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro , ocorreu o velório de Filipe da Silva Gregório, traficante conhecido como "Professor", morto com um tiro na cabeça. O transporte do corpo foi seguido por uma multidão até o Cemitério de Inhaúma.

Gabriele Frazão da Costa, amante do traficante, sugeriu a possibilidade de suicídio durante uma discussão sobre seu relacionamento. "Professor" era membro do Comando Vermelho, com papel de destaque no tráfico de armas, e estava foragido desde 2018 com mais de 60 passagens pela polícia.

