VÍDEO: Homem que matou empresário escondeu o rosto ao entrar em escritório e trocou de roupa na fuga

O empresário Álvaro Borges Ribeiro, de 70 anos, foi assassinado a facadas em seu escritório no centro do Rio de Janeiro . Câmeras de segurança registraram a chegada do criminoso com o rosto coberto por uma máscara de proteção. Na saída, as imagens mostram que ele trocou de roupa durante a fuga.

A Polícia Civil está investigando possíveis ligações entre a vítima e o autor e faz buscas na região. De acordo com testemunhas, Álvaro era conhecido ajudar pessoas em situação de rua.

