Vídeo: morador tem carro roubado por criminosos em Campo Grande, zona oeste do Rio

Câmeras de segurança registram o momento em que bandidos armados roubaram o carro de um morador, na madrugada desta quarta-feira (20), na região conhecida como Mangueiral, em Campo Grande, na zona oeste do Rio .

O crime aconteceu por volta das 5h. Segundo a esposa do dono do veículo, que preferiu não se identificar, o marido retornou para casa muito abalado. Quem vive na região afirma que os assaltos são constantes.

“Uma sensação horrível, porque achei que tivessem machucado ele. A gente fica desesperado quando se fala de assalto. O bairro está abandonado”, afirmou a mulher.

