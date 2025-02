Vídeo: Tráfico de drogas domina comunidade no Leme, zona sul do Rio

O tráfico de drogas dominou a comunidade do Chapéu-Mangueira e da Babilônia, na zona sul do Rio de Janeiro . Uma câmera escondida flagrou criminosos do TCP (Terceiro Comando Puro) armados, fazendo a segurança de um ponto de venda de drogas na região. De acordo com as investigações, Tiago da Silva e Michel de Souza Malveira, líderes das comunidades, operam a partir do Complexo da Maré, na zona norte do Rio.