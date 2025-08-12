Alexandre Nardoni e Anna Jatobá circulam pelas ruas de São Paulo e causam revolta: ‘Mata a própria filha e está andando entre nós’ Após serem culpados pelo assassinato de Isabella em 2008, casal é flagrado em regime aberto Cidade Alerta|Do R7 12/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai e madrasta de Isabella Nardoni são flagrados na Zona Norte de São Paulo e geram revolta Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu imagens inéditas de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados em 2010 pela morte de Isabella Nardoni. O casal fazia compras normalmente na região do bairro de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Alexandre Nardoni foi sentenciado a 31 anos, 1 mês e 10 dias pelo assassinato da própria filha Isabella, caso que aconteceu em 2008, quando pai e madrasta jogaram a menina de 5 anos do sexto andar de um edifício na Vila Guilherme, em São Paulo. Após cumprir 40% da pena, Alexandre foi solto em 2024 e vive em regime aberto.

Vestido de camiseta cinza, boné, e usando cavanhaque, Nardoni não é reconhecido pelos moradores do bairro, que ficam surpresos ao saber da notícia: “Essa lei está mesmo complicada, o cara mata a própria filha e está andando entre nós”, indagou uma moradora.

Assim como Alexandre, a madrasta de Isabella, também responde em liberdade. Anna Jatobá recebeu a pena de 26 anos e 1 mês, mas foi solta em 2023, também cumprindo regime aberto. Após anos atrás das grades, Jatobá se reencontrou com o marido, tingiu os cabelos de loiro e faz compras normalmente em supermercados lotados e farmácias da região.

‌



A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, expressou a revolta ao saber da soltura do pai e assassino da filha: “A gente não consegue nem descrever o sentimento que tem quando vê esse tipo de cena, é triste, a gente se sente como se a justiça relativamente tivesse sido feita”, e finaliza com: “Vida plena para eles, e uma luta eterna para mim”.

Alexandre agora tenta manter uma rotina reservada, sai do prédio onde mora com diferentes carros e sempre com os vidros escuros. Mesmo com todo sofrimento causado, e anos de prisão, o casal nunca confessou o crime.

‌



Confira a reportagem íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.