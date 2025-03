Amigo de Robinho encontrado morto em Santos Rudney Gomes, envolvido em caso de estupro na Itália, foi achado em garagem de prédio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 21h49 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h49 ) twitter

Morre o amigo de Robinho citado no processo de estupro coletivo na Itália

Rudney Gomes, conhecido por sua ligação com o ex-jogador Robinho, foi encontrado morto em uma garagem no bairro Gonzaga, em Santos, São Paulo. Ele havia sido mencionado em um processo de estupro que resultou na condenação de Robinho, mas não foi julgado por ter saído da Itália antes da conclusão do caso.

O corpo de Rudney foi descoberto após o porteiro do prédio ser informado por um colega sobre um homem caído na garagem. A polícia foi acionada e, através de câmeras de segurança, constatou-se que ele caiu do 11º andar. Rudney estava no prédio para visitar amigos e, segundo as imagens, retornou ao local por volta das 19h.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias da morte, com a hipótese principal sendo de suicídio. No entanto, todas as possibilidades estão sendo consideradas. Rudney era ex-segurança de Robinho e estava envolvido na celebração de um aniversário em Milão, onde o crime ocorreu.

Assista em vídeo - Morre o amigo de Robinho citado no processo de estupro coletivo na Itália

