Bombeiros enfrentam desafio para resgatar passageiros de ônibus ilhado em SP Chuva intensa e pressão da água complicam resgate em Santo André Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 23h23 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h23 )

Bombeiros trabalham para resgatar vítimas de ônibus ilhado durante chuva em SP

A forte chuva na Grande São Paulo causou alagamentos que interromperam o transporte público. Em Santo André, um ônibus ficou ilhado, com passageiros presos devido à pressão da água que impedia a abertura das portas.

Bombeiros foram acionados para realizar o resgate e chegaram ao local com um bote. Eles consideraram entrar no veículo por uma janela de emergência. Porém, ao perceberem que o nível da água estava baixando, decidiram suspender a operação temporariamente, acreditando que não havia risco imediato para as pessoas dentro do ônibus.

Assista em vídeo - Bombeiros trabalham para resgatar vítimas de ônibus ilhado durante chuva em SP

