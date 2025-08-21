Bruno ataca ex-companheira e é preso por tentativa de feminicídio Agressão ocorreu após término conturbado; medida protetiva foi descumprida Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h26 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h26 ) twitter

Sara, de 27 anos, foi atacada pelo ex-companheiro Bruno após decidir encerrar um relacionamento de oito anos devido ao comportamento agressivo dele. Mesmo com uma medida protetiva em vigor, Bruno perseguiu Sara e a convenceu a entrar no carro com os filhos do casal, de 5 e 8 anos. Ele a levou até um local onde fingiu deixá-la em paz, mas a atacou com um canivete na frente das crianças.

A agressão resultou na perda do movimento de uma das mãos de Sara. Após o ataque, Bruno fugiu, mas se entregou à polícia acreditando que seria liberado. No entanto, ele foi detido por tentativa de feminicídio e descumprimento da medida protetiva.

