Buscas intensas por Ingrid Vitória e suspeito de sequestro em Pernambuco Polícia e voluntários procuram adolescente desaparecida em Santa Maria da Boa Vista Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 23h48 (Atualizado em 27/03/2025 - 23h48 )

Polícia faz buscas por Ingrid Vitoria e pelo vizinho suspeito de sequestrá-la

Equipes de busca estão mobilizadas em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, para encontrar Ingrid Vitória, de 13 anos, sequestrada por Jocelmo, vizinho de sua família. A adolescente desapareceu após aceitar uma carona com o suspeito; sua mãe, Adriana, conseguiu escapar com o filho mais novo.

As buscas duram três dias e contam com moradores, voluntários e forças de segurança. A operação cobre uma vasta área de mata com drones e helicópteros auxiliando na localização. Durante as buscas, foram encontrados um lençol e uma pegada que podem ser pistas importantes.

O sequestro ocorreu quando Ingrid e sua família visitavam parentes em Curaçá, Bahia. Aceitaram a carona de Jocelmo para Caraíbas, Pernambuco. No trajeto, ele tentou agredir Adriana; ela fugiu. Ingrid foi levada no porta-malas.

A polícia considera que Jocelmo possa ter ajuda para esconder a adolescente devido às condições climáticas locais que dificultariam uma fuga a pé. Foram achados uma mochila com facas e cordas e uma carta revelando suas intenções. As buscas continuam intensamente na esperança de encontrar Ingrid em segurança.

Assista em vídeo - Polícia faz buscas por Ingrid Vitoria e pelo vizinho suspeito de sequestrá-la

