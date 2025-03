Carro suspeito encontrado pode esclarecer morte de Vitória Regina Veículo com corda e colar feminino é investigado pela polícia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 19h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h37 ) twitter

Nesta sexta (7), a polícia intensificou as investigações sobre a morte de Vitória Regina de Souza ao ouvir diversas pessoas ligadas ao caso. Um carro foi descoberto em uma área de difícil acesso, próximo ao local onde o corpo foi encontrado. No veículo, havia uma corda na parte traseira e um colar feminino, levantando suspeitas sobre sua conexão com o crime.

A equipe de perícia chegou ao local para isolar a área e seguir protocolos rigorosos de investigação, incluindo registros fotográficos e em vídeo. A polícia está analisando se o carro tem alguma ligação direta com o crime ou se foi colocado ali para desviar a atenção das investigações. As autoridades mantêm cautela enquanto aguardam a confirmação de qualquer ligação do carro com o crime.

Assista em vídeo - Carro com corda é encontrado próximo ao local onde corpo de Vitória estava

