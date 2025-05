Caso Bianca: mulher desaparecida em Sorocaba (SP) pode estar ferida em cativeiro Após uma discussão em um veículo, o ex-companheiro entregou o filho coberto de sangue para uma vizinha; entenda Cidade Alerta|Do R7 06/05/2025 - 17h42 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h42 ) twitter

Carro de Bruno é localizado pela polícia mas paradeiro de Bianca ainda é um mistério Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Bianca, de 30 anos, que desapareceu após entrar no carro do ex-companheiro, Bruno, de 33 anos, na cidade de Sorocaba (SP). Na ocasião, o homem teria entregue o filho deles coberto de sangue a uma vizinha, o que aumentou as suspeitas de algo poderia ter acontecido.

O relacionamento de Bianca e Bruno teve um fim conturbado e complexo, a mulher, inclusive, teve que recorrer a medidas protetivas contra o ex-parceiro. Porém, a história parecia mudar quando o filho nasceu e eles se aproximaram, ainda que superficialmente, em favor da criança.

No dia do desaparecimento, Bianca concordou em encontrar Bruno e foi vista no banco de trás de um veículo branco. Segundo testemunhas, a conversa não aparentou ter sido amigável e foram ouvidos gritos de socorro. Os moradores locais relatam que após alguns pedidos por ajuda, houve um silêncio instantâneo. Foi então que uma das vizinhas se aproximou para descobrir o estado de saúde da criança.

Nesse momento, ela percebeu que Bruno estava em cima de Bianca, no banco de trás, fazendo movimentos “estranhos” com a mão, e decidiu ligar para a polícia.

‌



“Eu estou preocupado com os dois, porque é uma fatalidade, né”, declarou o sobrinho de Bruno, que optou por não mostrar o rosto.

Testemunhas alegaram que depois do silêncio súbito, Bruno saiu às pressas do veículo com a criança nos braços e a entregou coberta de sangue a uma vizinha: “Cuida do meu filho!”, pediu o homem antes de entrar no carro e sair em alta velocidade.

‌



“O neném estava cheinho de sangue”, ressaltou a vizinha que pegou a criança ensanguentada.

Câmeras de trânsito identificaram duas vezes o carro de Bruno, um modelo gol branco, passando por uma região de mata em Sorocaba, interior de São Paulo. Autoridades acreditam, que Bianca esteja ferida, mas que está sendo mantida sob cativeiro pelo ex-companheiro. A investigação continua em aberto por mais de uma semana desde o desaparecimento de Bianca.

Confira a reportagem completa:

