Caso Jamile: fotos íntimas e humilhação; veja o teor das mensagens encontradas no celular da enfermeira Autoridades realizam perícia para descobrir a causa da morte e ex-companheiro ainda não é considerado suspeito Cidade Alerta|Do R7 07/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jamile foi encontrada morta no apartamento do ex-companheiro em Belém (PA) Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso da enfermeira Jamile, que foi encontrada morta no apartamento do ex-companheiro, em Belém, no Pará. As autoridades suspeitam de que ela tenha cometido suicídio, mas não duvidam de que um crime tenha acontecido.

Segundo parentes e amigos, Jamile era uma mulher alegre e cheia de vida. A mãe dela, Ivone de Paula, lembrou com emoção de uma viagem feita dias antes da tragédia. “Ela estava muito feliz. Fez vídeo com a irmã dela brincando. Minha filha estava feliz”, contou.

As investigações revelaram um áudio em que Tiago, ex-companheiro da vítima, desabafou com os pais de Jamile e uma amiga, afirmando que estava sendo humilhado em grupos de mensagens após a circulação de fotos íntimas de uma mulher parecida com a enfermeira. No áudio, ele diz: “Eu não quero desgraçar a vida da sua filha, jamais. Mas eu fui humilhado em todos os grupos de conversa”.

Jamile teria tentado provar que as imagens não eram dela, apontando a ausência de uma tatuagem e diferenças no cabelo, mas, segundo relatos, Tiago não se convenceu.

‌



A enfermeira foi encontrada sem vida no apartamento do ex, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais que vão esclarecer as circunstâncias da morte. A família diz não acreditar em suicídio e aguarda com ansiedade os resultados.

Até o momento, Tiago não foi indiciado e permanece como testemunha no caso. A Polícia Civil segue com as investigações.

‌



Veja a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.